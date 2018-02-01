Куба протестует против "интернет-вторжения" США

Кубинские власти возмутил проект Госдепартамента, нацеленный на "продвижение свободного и незарегулированного потока информации на Кубу"

Официальная Гавана передала в посольство США на Кубе ноту протеста из-за решения администрации американского президента Дональда Трампа создать рабочую группу Cuba Internet Task Force (CITF), которое, как считают кубинские власти, является "попыткой нарушить суверенитет и вести подрывную деятельность". Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Кубы пишет агентство Reuters.

На прошлой неделе в Госдепартаменте объявили о создании такого проекта, нацеленного на "продвижение свободного и незарегулированного потока информации на Кубу". Будет исследована возможность "расширения доступа к сети и независимым медиа" на острове.

"В ноте министерства иностранных дел мы призвали Вашингтон прекратить подрывную, интервенционистскую и незаконную деятельность против Кубы и уважать наш суверенитет", - говорится в сообщении кубинского МИД.

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В 2015-2016 годах на Кубе значительно был расширен доступ к сети для граждан, включая домашний интернет и публичные точки Wi-Fi. Тем не менее, Куба остается одной из наименее представленных в сети стран мира.

США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипломатические отношения и открыли диппредставительства в Гаване и Вашингтоне. После потепления отношений при администрации Барака Обамы между странами с приходом к власти Трампа возникла новая напряженность.

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