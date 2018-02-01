Путин назвал авиаполк "Таллинским", в Эстонии обеспокоились

На днях президент государства-оккупанта Российской Федерации решил назвать 23-й истребительный авиаполк ВВС РФ по имени столицы страны НАТО

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении одному из дальневосточных авиаполков наименования "Таллинский" - по имени столицы соседней страны и члена НАТО Эстонии. Документ подписан 29 января и опубликован вчера, 31 января, на сайте Кремля.

Как говорится в тексте указа, это сделано "в целях сохранения славных воинских исторических традиций".

23-й истребительный авиационный полк ВВС РФ был сформирован в августе 2000 года и базируется в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.

Как пишет агентство Голос Америки, неожиданное присвоение такого названия авиаполку уже вызвало обеспокоенность в Эстонии.

Советский Союз оккупировал страны Балтии - Эстонию, Латвию и Литву - в 1940 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, который был заключен с нацистской Германией в 1939 году перед началом Второй мировой войны. Эстония обрела независимость от СССР в 1991 году, с тех пор ее отношения с РФ часто бывают напряженными.

Осенью 2017 года в эстонском военном городке Тапа построили наибольший за последние 10 лет оборонный комплекс в стране для размещения батальонной группы НАТО.

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