В Литве задержаны трое по подозрению в шпионаже на Россию - СМИ

Всем задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет

В Литве силовики заявили о задержании троих местных жителей по подозрению в шпионаже на России. Об этом сообщает Delfi.

В сообщении сказано, что подозреваемые, которые уже находятся под стражей, передавали информацию о военных и стратегических объектах Литвы по заказу разведывательных спецслужб РФ.



Одним из задержанных раньше служил в ВВС Литвы, второй - гражданин Литвы, который имеет постоянный вид на жительство в другом государстве, третий - тоже гражданин Литвы.



Глава криминальной полиции Роландаса Кишкиса сказал, всем задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



"Несмотря на то что шпионаж совершался путем передачи незасекреченной информации и задержанным лицам не было необходимости иметь разрешения на работу с засекреченной информацией, это не отрицает опасности самого деяния и его угрозы для безопасности государства", - заявил глава военной разведки Литвы полковник Рямигиюс Бальтренас.



По его словам, существует высокая вероятность попыток вербовки жителей Литвы.



По данным литовской прокуратуры, в период с 2014 года в стране было выявлено в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Из них пятеро уже осуждены и приговорены к лишению свободы.



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