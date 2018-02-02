Москва разрешила боевой авиации использовать аэродром на Курилах

Дмитрий Медведев разрешил российскому Минобороны использовать для военных самолетов гражданский аэропорт острова Итуруп

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил размещение российских военных самолетов на спорном острове около Японии. Об этом сообщает Голос Америки.

В опубликованном указе он разрешил российскому военному ведомству использовать для боевой авиации гражданский аэропорт на острове Итуруп, который в Японии называют Эторофу.

Расположенный к северо-востоку от побережья крупнейшей японской префектуры Хоккайдо остров вместе с еще тремя островами был занят советскими войсками в конце Второй мировой войны.



Остров Итуруп (Эторофу)

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