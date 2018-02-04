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В РФ экономят на еде заключенных и отдают деньги в казну - ФСИН

04.02.2018 22:35
За три года на питании в российских тюрьмах сэкономили 6 млрд рублей (около 3 млрд гривен)
В РФ экономят на еде заключенных и отдают деньги в казну - ФСИН
Фото: rg.ru

Федеральная служба исполнения наказаний России экономит деньги на питании заключенных и возвращает деньги в государственную казну РФ. Об этом рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью Российской газете.

Он напомнил, что "уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается". 

По его словам, в 2015 году выделялось 22 млрд рублей (более 10 млрд гривен), а в 2017 - 16 млрд рублей (около 8 млрд гривен). "Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", - отметил он.

Он отметил, что тюрьмы сами производят муку, картофель, овощи, мясо, молоко и яйцо. 

"Директором ФСИН было принято принципиальное решение - вернуть эти деньги в казну", - добавил его зам, подчеркнув, что они высчитывают калории и в соответствии с этим выделяют еду заключенным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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