Южная Корея: Хакеры КНДР похитили миллиарды вон в криптовалюте
За 2017 год режим Северной Кореи похитил у Южной Кореи криптовалюты "на миллиарды вон" и продолжает попытки делать это и сейчас. Такую информацию озвучил член парламентского комитета южан по разведке Ким Бён-ки, пишет агентство Reuters.
"Северная Корея рассылала электронные письма, которые могут взламывать транзакции криптовалюты и похищать приватные данные их покупателей, украв при этом миллиарды вон", - заявил он.
Бён-ки не рассказал, какие именно транзакции были взломаны.
По состоянию на 5 февраля курс был следующим: $1 = 1088 вон.
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