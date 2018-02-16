Букер определит лучшую книгу за последние 50 лет

Каждый из пяти членов жюри определит лучшую книгу за одно из пяти десятилетий. После этого общественность выберет из них победителя

Комитет Букеровской премии объявил специальный конкурс - Золотую Букеровскую премию - на лучшую книгу за последние 50 лет. Об этом сообщает ВВС.

Конкурс приурочен к 50-й годовщине премии.

Каждый из пяти членов жюри премии определит лучшую книгу за одно из пяти десятилетий. После этого посредством голосования общественность выберет из пяти претендентов победителя Золотой Букеровской премии.

В жюри вошли писатель и редактор Роберт МакКрум, который определит победителя 1970-х годов, поэт Лемн Сиссай (1980-е годы), романист Камила Шамси (1990-е), телеведущий и автор Саймон Майо (2000-е) и поэт Голи Макниш (2010 годы).

Шорт-лист номинантов объявят на литературном фестивале Hay Festival 26 мая. Победителя премии назовут 8 июля.

Как напоминает агентство, в 2008 году был объявлен аналогичный конкурс по случаю 40-й годовщины со дня основания Букеровской премии. Тогда победителем стал роман "Дети полуночи" Салмана Рушди, который получил Букера в 1981 году.

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