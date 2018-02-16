США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы: список

В списке - сотрудники российской организации Агентство интернет-исследований, бизнесмен Евгений Пригожин и две его компании

Тринадцати россиянам были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году по результатам расследования ФБР. Об этом сообщает ВВС.

Такое заявление сделал специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России.

Трое из названных им россиян обвинены в мошенничестве с использованием электронных сетей, еще пятерых обвиняют в краже персональных данных при обстоятельствах, отягчающих наказание.

В обвинительном акте упоминаются также три российские компании.

В тексте также говорится, что некоторые из обвиняемых использовали компьютерные системы в США, чтобы скрыть российское происхождение своей деятельности.

По сообщению Русской службы ВВС, во вмешательстве в выборы большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей".

В документе, опубликованном на сайте Минюста США, отмечается, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году.

В тексте обвинения приводится список из 13 россиян, которые являются сотрудниками организации или связаны с ней.

Среди них - российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Также в обвинительном заключении упомянуты компании Конкорд менеджмент и консалтинг и Конкорд кейтеринг, принадлежащие Пригожину.

"С начала 2014 года организация [Агентство интернет-исследований] начала вмешиваться в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года. Организация получала финансирование от Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, в том числе Конкорд менеджмент и консалтинг и Конкорд кейтеринг", - говорится в документе.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в честности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщил заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, американский минюст намерен требовать экстрадиции 13 россиян и надеется на сотрудничество российских властей.

Список с сайта Минюста США:

Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик

Александра Крылова

Сергей Полозов

Анна Богачева

Мария Бовда

Роберт Бовда

Асланов Джейхун Насими Оглы

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Ирина Каверзина

Владимир Венков

На днях глава отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что Россия получила доступ к спискам избирателей нескольких штатов перед президентскими выборами в 2016 году.

В январе этого года в ЦРУ пришли к выводу, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.