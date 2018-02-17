В Нигерии в перестрелке из-за овец погибли 36 человек

Группа охотников обвинила пастуха в том, что в его стаде есть краденые овцы. На сторону пастуха стали местные бандиты

В одной из нигерийских деревень в перестрелке между группами мужчин из-за овец погибли 36 человек. Об этом сообщает News Agency of Nigeria.

Согласно сообщению, группа охотников обвинила пастуха в том, что в его стаде есть краденые овцы. На сторону пастуха стали местные бандиты. Между группами вооруженных мужчин произошла перестрелка. Сколько всего людей участвовало в ней, неизвестно.

Однако в полиции заявляют о 18 погибших, так как на месте преступления было найдено именно 18 тел. Вместе с тем, проверяется информация о том, что бандиты забрали с собой еще 18 тел своих убитых товарищей.

Фото: nan.ng

В районе для восстановления мира и стабильности развернуты мобильные группы полицейских, спецслужб, других служб безопасности. Ведется расследование обстоятельств инцидента и поиск преступников.

14 февраля в Нигерии пассажирский автобус со школьниками столкнулся с грузовиком. Погибли 22 ученика и водитель,

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