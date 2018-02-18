В Индии произошел взрыв на свадьбе: 18 человек погибли

Взрыв сравнял с землей трехэтажный отель, где праздновали свадьбу

В Индии во время празднования свадьбы произошел взрыв газового баллона в отеле, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает местное издание Dhakatribune со ссылкой на высокопоставленного чиновника в городе Ахмер Гаурав Гойол.

Согласно сообщению, еще пять человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями и ожогами разной степени.

Трагедия произошла в пятницу, 16 февраля, но только два дня спустя смогли найти погибших и раненых.

Отмечается, что взрыв полностью разрушил и сравнял с землей трехэтажный отель.

По предварительной информации, взрыв произошел в тот момент, когда повар пытался наполнить баллон с газом. Издание подчеркивает, что инциденты со взрывами газовых баллонов часто происходят в Индии из-за низких стандартов безопасности.

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