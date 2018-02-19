Как работают фабрики троллей в РФ: интервью экс-сотрудника - WP

По словам бывшего работника одной из "веб-бригад", здание, где работают тролли, - словно огромный завод, где ложь поставлена на колоссальный конвейер

Появились новые данные о том, как функционируют российские так называемые веб-бригады: экс-работник одной из "фабрики троллей" Марат Миндияров рассказал в интервью американской газете The Washington Post о том, как все происходит в этих подразделениях солдат информационной войны. По его словам, он был в отделе комментирования новостей в рунете.

По словам 43-летнего жителя поселка под Санкт-Петербургом, учителя по образованию, он работал на "фабрике" с ноября 2014 года по февраль 2015-го, причем попал туда случайно: был безработным, а будущее место работы находилось неподалеку от дома. В здании было четыре этажа с многими комнатами, в которых стояли по 20 компьютеров. "Все постоянно были при деле, что-то писали", - вспоминает он.

"Я пришел туда и сразу ощутил себя персонажем из книги "1984" Джорджа Оруэлла. Это место, где ты должен писать, что белое - это черное, а черное - это белое. Первое ощущение, что ты на каком-то заводе, где ложь и неправду поставили на конвейер. Объемы были колоссальными - там работало множество людей, от 300 до 400, и все они писали совершенную брехню. Все как в мире Оруэлла", - подчеркнул он.

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Как уточнил "бывший тролль", в его задачи входило писать комментарии к новостям в российском сегменте интернета - на любых площадках. Как только появлялся какой-то инфоповод, тролли создавали иллюзию поддержки "линии партии" комментаторами. Каждую новость комментировали трое сотрудников, чтобы создать под новостью видимость диалога незнакомых людей. Один писал что-то негативное о содержании новости, двое других ему оппонировали и в результате "переубеждали".

При этом сам Миндияров скептически относится к КПД такой работы.

"Кто ж вообще читает комментарии под новостями? Троллям эти все темы на самом деле не интересны. Это просто механические обезьяны. Колоссальная и бессмысленная работа обезьян. По крайней мере, для российских читателей. Но с американцами, похоже, сработало, потому что они не были готовы к таким хитростям, поскольку живут в обществе, где отвечают за свои слова. А здесь я был поражен тем, насколько все чувствовали себя безнаказанно, даже когда писали совершенно оскорбительные вещи", - пояснил собеседник.

"Никто не спрашивал моего мнения. Я должен был писать то, что мне приказывали. К примеру, когда я был там, были введены санкции (США и ЕС за вторжение в Украину, - ред.), рубль начал обваливаться. Я же писал противоположное: как у нас все классно, как круто, что рубль укрепляется, что санкции только сделают нас сильнее и другой абсурд", - пояснил он.

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Миндияров сообщил, что смена была 12-часовой, работали вахтовым методом по двое суток, а "норма" состояла в том, чтобы за смену написать 135 комментариев по 200 знаков. Зарплата была в пределах 40 тысяч рублей (15-18 тыс грн, - ред.), но ее можно было увеличить вдвое, пройдя в отдел по Facebook - если владеешь английским языком.

По словам собеседника, он провалил тест "на Facebook" из-за недостаточного знания английского, когда его попросили написать эссе на Хиллари Клинтон. Миндияров утверждает, что требования к знанию языка были высокими, чтобы американские читатели не поняли, что имею дело с иностранцем, причем троллем.

Те, кто работали в "заграничном отделе", по словам собеседника, выглядели "совершенно современными молодыми людьми, в модной одежде, со стильными прическами и новыми гаджетами". Он сам, заявил Миндияров, уволился якобы по моральным причинам, так как ему было стыдно работать в таком месте.

Экс-тролль говорит, что вначале работа его бывших коллег была довольно непрофессиональной, однако сейчас они вышли на новый уровень и используют более продвинутые и сложные тактики. "Думаю, фабрика продолжит работу и все останется так, как и было. Людям, которые в списке Мюллера, нечего бояться, пока они не выезжают за пределы России", - подытожил Миндияров.

За организацией таких фабрик, по данным СМИ, стоит приближенный к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин.

"Конечно, я слышал об этом, - сказал собеседник WP. - Но тролли преимущественно ненавидели его. Он известен как "главный повар Кремля", но в нашем огромном здании не было ни кафе, ни столовой, ничего. Все приходили на работу с банками и бутербродами из дому".

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