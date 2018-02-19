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Как работают фабрики троллей в РФ: интервью экс-сотрудника - WP

19.02.2018 09:46
По словам бывшего работника одной из "веб-бригад", здание, где работают тролли, - словно огромный завод, где ложь поставлена на колоссальный конвейер
Как работают фабрики троллей в РФ: интервью экс-сотрудника - WP
Иллюстративное фото: spsystems.lv

Появились новые данные о том, как функционируют российские так называемые веб-бригады: экс-работник одной из "фабрики троллей" Марат Миндияров рассказал в интервью американской газете The Washington Post о том, как все происходит в этих подразделениях солдат информационной войны. По его словам, он был в отделе комментирования новостей в рунете.

По словам 43-летнего жителя поселка под Санкт-Петербургом, учителя по образованию, он работал на "фабрике" с ноября 2014 года по февраль 2015-го, причем попал туда случайно: был безработным, а будущее место работы находилось неподалеку от дома. В здании было четыре этажа с многими комнатами, в которых стояли по 20 компьютеров. "Все постоянно были при деле, что-то писали", - вспоминает он.

"Я пришел туда и сразу ощутил себя персонажем из книги "1984" Джорджа Оруэлла. Это место, где ты должен писать, что белое - это черное, а черное - это белое. Первое ощущение, что ты на каком-то заводе, где ложь и неправду поставили на конвейер. Объемы были колоссальными - там работало множество людей, от 300 до 400, и все они писали совершенную брехню. Все как в мире Оруэлла", - подчеркнул он.

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Как уточнил "бывший тролль", в его задачи входило писать комментарии к новостям в российском сегменте интернета - на любых площадках. Как только появлялся какой-то инфоповод, тролли создавали иллюзию поддержки "линии партии" комментаторами. Каждую новость комментировали трое сотрудников, чтобы создать под новостью видимость диалога незнакомых людей. Один писал что-то негативное о содержании новости, двое других ему оппонировали и в результате "переубеждали".

При этом сам Миндияров скептически относится к КПД такой работы.

"Кто ж вообще читает комментарии под новостями? Троллям эти все темы на самом деле не интересны. Это просто механические обезьяны. Колоссальная и бессмысленная работа обезьян. По крайней мере, для российских читателей. Но с американцами, похоже, сработало, потому что они не были готовы к таким хитростям, поскольку живут в обществе, где отвечают за свои слова. А здесь я был поражен тем, насколько все чувствовали себя безнаказанно, даже когда писали совершенно оскорбительные вещи", - пояснил собеседник.

"Никто не спрашивал моего мнения. Я должен был писать то, что мне приказывали. К примеру, когда я был там, были введены санкции (США и ЕС за вторжение в Украину, - ред.), рубль начал обваливаться. Я же писал противоположное: как у нас все классно, как круто, что рубль укрепляется, что санкции только сделают нас сильнее и другой абсурд", - пояснил он.

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Миндияров сообщил, что смена была 12-часовой, работали вахтовым методом по двое суток, а "норма" состояла в том, чтобы за смену написать 135 комментариев по 200 знаков. Зарплата была в пределах 40 тысяч рублей (15-18 тыс грн, - ред.), но ее можно было увеличить вдвое, пройдя в отдел по Facebook - если владеешь английским языком.

По словам собеседника, он провалил тест "на Facebook" из-за недостаточного знания английского, когда его попросили написать эссе на Хиллари Клинтон. Миндияров утверждает, что требования к знанию языка были высокими, чтобы американские читатели не поняли, что имею дело с иностранцем, причем троллем.

Те, кто работали в "заграничном отделе", по словам собеседника, выглядели "совершенно современными молодыми людьми, в модной одежде, со стильными прическами и новыми гаджетами". Он сам, заявил Миндияров, уволился якобы по моральным причинам, так как ему было стыдно работать в таком месте.

Экс-тролль говорит, что вначале работа его бывших коллег была довольно непрофессиональной, однако сейчас они вышли на новый уровень и используют более продвинутые и сложные тактики. "Думаю, фабрика продолжит работу и все останется так, как и было. Людям, которые в списке Мюллера, нечего бояться, пока они не выезжают за пределы России", - подытожил Миндияров.

За организацией таких фабрик, по данным СМИ, стоит приближенный к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин.

"Конечно, я слышал об этом, - сказал собеседник WP. - Но тролли преимущественно ненавидели его. Он известен как "главный повар Кремля", но в нашем огромном здании не было ни кафе, ни столовой, ничего. Все приходили на работу с банками и бутербродами из дому".

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30 января 2018-го Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Список не является санкционным, за исключением тех лиц, которые ранее попали под ограничительные меры США. Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью "кремлевского доклада".

14 февраля 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа "активно работает" над введением санкций против России за ее вмешательство в выборы 2016 года.

16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и 3 организации ("Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering") в вмешательстве в американские президентские выборы. Все компании связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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