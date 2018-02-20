В Исландии намерены запретить обрезание: наказание - 6 лет тюрьмы
В Исландии парламент рассмотрит законопроект о запрете обрезания мальчиков по не медицинским причинам. Об этом сообщает Би-би-си.
В законопроекте предусмотрена уголовная ответственность и до шести лет заключения за выполнение ритуала иудаизма и ислама, если он не показан по медицинским факторам.
Инициаторы таких изменений уверены, что обрезание мальчиков нарушает их права и конвенцию ООН, а также эта операция, считают они, довольно опасна с точки зрения санитарии, ведь часто проводится "не врачами в стерильных помещениях, а религиозными лидерами".
"Мы говорим о правах детей, а не о свободе верования. Каждый имеет право верить в то, что хочет, но права детей преобладают над правом на вероисповедание", - заявил автор законопроекта Силья Догг Гуннарсдьоттир из исландской Прогрессивной партии.
В свою очередь, издание Iceland monitor пишет, что мусульманские и еврейские лидеры раскритиковали законопроект, а лидер католической церкви в ЕС назвал ее "опасной атакой" на свободу вероисповедания. Там сказано, что в Исландии проживают около 250 евреев и 1500 мусульман.
В случае, если законопроект пройдет первое чтение, то он будет направлен на рассмотрение в профильный комитет, прежде чем вступит в законную силу.
Отмечается, что женское обрезание было запрещено в Исландии еще в 2005 году.
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