Трамп пообещал выиграть у Опры Уинфри президентские выборы

Известная телеведущая негативно высказалась о его правлении в эфире одной из американских передач

Президент США Дональд Трамп отреагировал на негативные отзывы о его правлении популярной телеведущей Опры Уинфри в телешоу 60 минут и заявил, что победит ее на следующих президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter



"Только что посмотрел, как очень неуверенная Опра Уинфри, которую я в какой-то момент знал очень хорошо, берет интервью у нескольких человек в передаче 60 минут. Вопросы были необъективными и искаженными, факты - неверными. Надеюсь, что Опра будет участвовать (в выборах президента США - ред.), чтобы быть побежденной как и все остальные", - написал Трамп.





В январе в Лос-Анджелесе Уинфри произнесла речь о расовом неравенстве во время вручении премии Золотой глобус и ее стали считать потенциальной кандидаткой в президенты США от Демократической партии.



9 января пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли во время брифинга упомянул возможное участие в президентской кампании в 2020 году американской телеведущей Опры Уинфри. "Мы приветствуем всех желающих участвовать в выборах, будь то Опра Уинфри или кто-либо другой", - отметил Гидли, указав, что Дональд Трамп на предстоящих выборах собирается повторно занять пост главы США.



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