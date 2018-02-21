Авиакатастрофа в Иране: нашли первые тела погибших
После авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines в Иране на месте найдены первые тела погибших. Об сообщает агентство Reuters.
Уже найдены тела 32 пассажиров, однако остальные тела остаются под снегом и льдом.
"Первая команда, которая добралась до места авиакатастрофы, смогла вернуться с несколькими телами погибших, и передать их представителям органа здравоохранения", - заявил директор Красного Полумесяца в городе Исфаган Мохсен Момени.
Черный ящик самолета до сих пор не найден.
18 февраля 2018 года в одном из горных районов центрального Ирана упал пассажирский самолет, на борту которого находились 66 пассажиров. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Рейс осуществлялся из Тегерана в Ясуджа.
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