Авиакатастрофа в Иране: нашли первые тела погибших

Поиски усложняются тем, что тела погибших остаются под снегом и льдом

После авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines в Иране на месте найдены первые тела погибших. Об сообщает агентство Reuters.

Уже найдены тела 32 пассажиров, однако остальные тела остаются под снегом и льдом.

"Первая команда, которая добралась до места авиакатастрофы, смогла вернуться с несколькими телами погибших, и передать их представителям органа здравоохранения", - заявил директор Красного Полумесяца в городе Исфаган Мохсен Момени.

Черный ящик самолета до сих пор не найден.

18 февраля 2018 года в одном из горных районов центрального Ирана упал пассажирский самолет, на борту которого находились 66 пассажиров. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Рейс осуществлялся из Тегерана в Ясуджа.

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