В Москве согласились установить памятную доску на доме Немцова

Спустя три года после убийства оппозиционера в мэрии Москвы согласились установить мемориальную доску в его честь - "если жители дома будут не против"

В мэрии Москвы согласились установить мемориальную доску на доме российского оппозиционера Бориса Немцова, который был убит в 2015 году. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На заседании Комиссии... приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома", - написал он.

Собянин также уточнил, что установить памятную доску на доме, где жил Немцов, просила кандидат в президенты России Ксения Собчак. "Ее обращение поддержали многие общественные деятели", - добавил мэр Москвы.

27 февраля 2015 года Немцов был застрелен неизвестными в центре Москвы. В марте того же года ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в убийстве оппозиционера.

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