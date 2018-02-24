Резюме Стива Джобса с ошибками будет выставлено на аукцион

Начальная цена лота составит 50 тысяч долларов

На аукцион в Бостоне (США) выставят резюме Стива Джобса, составленное им в 1973 году, когда он устраивался на работу. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет, когда планировал работать в области технологий и дизайна. В резюме не указывается, на какую именно должность он претендовал. Джобс написал, что у него есть водительские права, но нет мобильного телефона.



В тексте допущено несколько грамматических и пунктуационных ошибок. К примеру, свою фамилию он написал с маленькой буквы.



Стартовая цена резюме составит 50 тысяч долларов. Торги пройдут с 8 по 15 марта.



На аукцион также будут представлены два другие лота - техническое руководство Mac OS X и газетная публикация с фотографией Джобса и заголовком "Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов", на которых есть его автографы.

Экс-гендиректор компании Apple Стив Джобс умер в 2011 году на 57 году жизни от рака поджелудочной железы.

Стив Джобс основал компанию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. В 1985 году он ушел оттуда из-за разногласий с высшим руководством корпорации, а в 1997 году вернулся и с 2000 года сам стал ее генеральным директором.

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