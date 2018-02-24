В Индии машина въехала в здание школы: погибли 9 учеников

Инцидент произошел, когда дети собирались идти домой. Госпитализировали 24 человека, у некоторых из них критическое состояние

В индийском городе Музаффарпур, штат Бихар автомобиль въехал в здание школы. Погибли девять учеников, сообщает Asian News International.

Еще 24 человека получили ранения. Состояние некоторых из них оценивают как критическое.

Инцидент произошел в то время, когда уроки закончились и школьники были уже на пути домой.

Правительство распорядилось выплатить компенсации родственникам погибших и расследовать инцидент. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением.

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