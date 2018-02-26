Взрыв в Лестере: погибли по меньшей мере четыре человека

Трагическое происшествие в центральном регионе Англии полиция по-прежнему не связывает с терроризмом, но предупреждает: число жертв может увеличиться

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве в магазине на Хинкли-роуд в английском Лестере. Об этом заявили в городской полиции.

По словам правоохранителей, количество жертв может увеличиться, поскольку все еще продолжаются работы по устранению завалов: после взрыва здание обрушилось, а руины загорелись.

Кроме того, четверо раненых, из которых один "тяжелый", все еще находятся в больнице.

Фото: Jason Senior (SWNS.com) и полиция города

Вечером 25 февраля 2018 года в маленьком магазине на первом этаже трехэтажного дома в центре британского города Лестер прогремел взрыв, причины которого остаются неизвестными. Полиция говорит, что признаков теракта нет.

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