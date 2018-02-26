Путин объявил "гуманитарную паузу" в Сирии
Президент России Владимир Путин назначил ежедневную гуманитарную паузу в боях в Восточной Гуте в Сирии. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
В резолюции требуют, чтобы "все стороны безотлагательно прекратили военные действия". Также в РФ призвали разрешить доставку помощи и эвакуацию раненых.
Восточная Гута является последним крупным подконтрольным повстанцам районом недалеко от столицы Дамаска. Он был осажден с 2013 года сирийскими военными при поддержке российских войск и поддерживаемых Ираном ополченцев.
Зону повстанцев, которая находится за пределами Дамаска, интенсивно бомбардируют в течение недели. По данным правозащитников, это привело к гибели около 540 человек.
В субботу, 24 февраля, Организация Объединенных Наций проголосовала за 30-дневное прекращение огня.
25 февраля 2018 года в сирийско-американском медицинском сообществе заявили, что в Восточной Гуте применялось химическое оружие.
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