В Сирии от женщин требуют секс за гуманитарную помощь - СМИ

Некоторые сотрудники гуманитарных центров считают, что женщины должны предлагать свои тела в обмен на продукты

В Сирии мужчины, работающие от имени ООН и международных благотворительных организаций, требуют от женщин оказания сексуальных услуг в обмен на продукты питания и другую гуманитарную помощь. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники гуманитарных организаций сообщили агентству, что некоторые сирийские женщины отказываются обращаться за помощью из-за страха сексуальной эксплуатации. "Некоторые сотрудники этих центров (по выдаче гуманитарной помощи, - ред.) считают, что женщины должны предлагать свои тела в обмен на продукты", - пишет издание.

Один из сотрудников утверждал, что некоторые гуманитарные учреждения закрывают глаза на эту проблему, поскольку взаимодействие с третьей стороной и местными чиновниками было единственным способом получения помощи в опасных районах Сирии, куда персонал международных организаций не имел доступа.

Недавний доклад Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) "Голоса из Сирии 2018" подтверждает информацию о жалобах сирийских женщин.

"Были приведены примеры женщин и девушек, которые женились с чиновниками на короткий срок в обмен на "сексуальные услуги", чтобы получить пищу", - говорится в докладе.

Авторы документа отмечают, что наиболее уязвимыми являются женщины и девушки, которые не имеют "мужчин-защитников".

Однако представитель UNFPA заявил, что не имеет информации о злоупотреблениях со стороны двух неправительственных организаций, с которыми сотрудничает его агентство.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев говорят, что знают об обвинениях со стороны женщин в Сирии, но достаточной информации, чтобы принять меры, не имеют.

21 сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) в течение последних трех лет покинул пост за пользование платными сексуальными услугами, что прямо запрещено кодексом поведения для сотрудников и партнеров МККК с 2006 года.

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