Глава МИД РФ заверил в Женеве, что у России "нет развернутого тактического ядерного оружия", и они "не проводят отработку применения такого типа ОМП".

В Кремле опасаются, что американская армия готовит вооруженные силы стран европейских союзников из НАТО для ядерной атаки на российские объекты. Обеспокоенность российской власти насчет этого выразил на конференции по разоружению в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Всем должно быть понятно, что тем самым (сохранением нестратегического американского ядерного оружия в Европе и практикой "совместных ядерных миссий", - ред.) военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", - подчеркнул российский министр.

Лавров понадеялся, что европейцы "смогут сказать твердое "нет" размещению на своей территории" такого оружия, добавив, что оно принадлежит государству, "которое уже применило его против Хиросимы и Нагасаки".

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По словам главы МИД РФ, у России нет развернутого тактического ядерного оружия, и страна-оккупант якобы не проводит отработку применения такого типа ОМП.

"Наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе - не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция", - полагает он.

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