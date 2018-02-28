Связанные с РФ хакеры атаковали МИД и Минобороны ФРГ - СМИ

Сейчас ведется расследование, насколько глубоко злоумышленники могли проникнуть в компьютерную сеть и какие данные они могли перехватить

Хакерская группа APT28, которую связывают с Россией, успешно атаковала компьютерные сети МИД и Минобороны Германии. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники, передает DW.

Согласно сообщению, атака хакеров, предположительно, продолжалась в течение года и была разоблачена в декабре 2017 г.

Сейчас ведется расследование, насколько глубоко злоумышленники могли проникнуть в компьютерную сеть и какие данные они могли перехватить.

В МВД ФРГ подтвердили факт кибератак, но заявили, что ситуация на данный момент находится под полным контролем. Идет расследование.

При этом информацию об исполнителях атаки пресс-секретарь министерства комментировать отказался.

По данным источников dpa, в результате атаки хакерам удалось проникнуть в так называемую "информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), которая используется Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, но также Бундестагом и Бундесратом.

Агентство отмечает, что серверы, на которые была осуществлена атака, считались особенно надежно защищенными от нападений.

Издание пишет, что западные IT-эксперты связывают группировку APT28 с Россией, но однозначных доказательств пока нет.

По данным DW, хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года. Немецкие спецслужбы, по данным агентства, исходят из того, что за атакой стоят хакеры, связанные с правительственными структурами РФ.

На днях в Сенат США внесли законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.