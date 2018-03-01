Манафорт в сентябре предстанет перед судом

Политтехнолог не признал себя виновным по последнему обвиннению, в сентябре он предстанет перед судом

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным в отмывании денег. Судебное рассмотрение его дела начнется 17 сентября в округе Колумбия, сообщает Reuters.



Манафорт отрицает свою вину в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве. Его также обвинили в том, что он не зарегистрировался как иностанныq агент, занимаясь лоббированием интересов правительства Украины времен Януковича.

23 февраля против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы полученные в Украине во время работы на беглого экс-президента Виктора Януковича.



Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста.

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.