Евросоюз поддержал введение санкций против Польши
Европейский парламент принял резолюцию о поддержке решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши. Об этом сообщает Польское радио.
Сакции ввели из-за местной судебной реформы.
За документ проголосовали 422 европарламентария, против - 147, еще 48 воздержались от голосования.
В резолюции говорится, что евродепутаты приветствуют декабрьское решение Еврокомиссии о запуске седьмой статьи Договора о ЕС и поддерживают призывы к польской власти, чтобы она решила проблемы.
Согласно статье, Варшаву могут временно лишить права голоса в Совете ЕС.
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