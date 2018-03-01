Евросоюз поддержал введение санкций против Польши

Против Польши решили применить седьмую статью Договора ЕС, согласно которой Варшаву могут временно лишить права голоса в Совете ЕС

Европейский парламент принял резолюцию о поддержке решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Сакции ввели из-за местной судебной реформы.

За документ проголосовали 422 европарламентария, против - 147, еще 48 воздержались от голосования.

В резолюции говорится, что евродепутаты приветствуют декабрьское решение Еврокомиссии о запуске седьмой статьи Договора о ЕС и поддерживают призывы к польской власти, чтобы она решила проблемы.

Согласно статье, Варшаву могут временно лишить права голоса в Совете ЕС.

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