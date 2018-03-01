USD:  26.63  26.93   EUR:  32.37  32.96  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Евросоюз поддержал введение санкций против Польши

01.03.2018 16:53
Против Польши решили применить седьмую статью Договора ЕС, согласно которой Варшаву могут временно лишить права голоса в Совете ЕС
Евросоюз поддержал введение санкций против Польши
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Европейский парламент принял резолюцию о поддержке решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Сакции ввели из-за местной судебной реформы.

За документ проголосовали 422 европарламентария, против - 147, еще 48 воздержались от голосования.

В резолюции говорится, что евродепутаты приветствуют декабрьское решение Еврокомиссии о запуске седьмой статьи Договора о ЕС и поддерживают призывы к польской власти, чтобы она решила проблемы.

Согласно статье, Варшаву могут временно лишить права голоса в Совете ЕС.

Читайте также: Экс-президенты Польши заявили о начале диктатуры в стране

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 