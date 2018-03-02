Белый дом: РФ подтвердила, что нарушает договоры и хочет агрессии

1 марта Путин заявил о разработке ракетно-ядерного наступательного оружия и о том, что "Россию уже не сдержать"

Разработка нового наступательного ракетно-ядерного вооружения в нарушение международных договоренностей подтверждает стремление президента РФ Владимира Путина к агрессии и угрожает всему миру. Об этом заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Укринформ.



"Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов и так знало, а Россия отрицала: РФ на протяжении десятка лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои договорные обязательства", - заявила официальный представитель администрации президента США Дональда Трампа после ежегодного выступления Путина с обращением к Федеральному собранию.



Она отметила, что американский лидер "осознает, какие угрозы возникают в нынешнем веке перед Соединенными Штатами и союзниками и нацелен на то, чтобы гарантировать безопасность страны, а также сохранить мир с позиции силы".



Сандерс подчеркнула, что оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет $700 млрд, поэтому "наши военные сильны, как никогда".



По ее словам, в новом обзоре ядерной политики президента четко сказано: "Америка продвигается в том направлении, чтобы усовершенствовать наш ядерный арсенал и обеспечить, чтобы наши возможности были непревзойденными".



1 марта российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ разработан беспилотный подводный аппарат, способный "на очень большой глубине" и скорости пересекать расстояния между континентами, неся при этом ядерный заряд.



"А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные ограничения и санкции, скажу: все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось, сдержать Россию не удалось", - заявил Путин, подчеркнув, что все сказанное им во время послания "не блеф".

"Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников - малой, средней, да какой угодно мощности - будем рассматривать как ядерное нападение. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", - сказал Путин.



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