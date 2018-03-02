Трамп и Меркель отреагировали на заявления Путина об оружии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обеспокоены заявлениями российского лидера Владимира Путина о разработке новых видов ядерного вооружения. Об этом говорится в заявлении администрации Меркель по итогам ее телефонного разговора с Трампом.
"Канцлер и президент обеспокоены недавними высказываниями президента России Путина о развитии вооружений и их негативным влиянием на международные усилия по контролю над вооружениями", - отмечается в тексте заявления.
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1 марта в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.
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