Трамп и Меркель отреагировали на заявления Путина об оружии

Канцлер Германии и президент США обеспокоены вчерашними заявлениями президента России о развитии нового вида ядерных вооружений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обеспокоены заявлениями российского лидера Владимира Путина о разработке новых видов ядерного вооружения. Об этом говорится в заявлении администрации Меркель по итогам ее телефонного разговора с Трампом.

"Канцлер и президент обеспокоены недавними высказываниями президента России Путина о развитии вооружений и их негативным влиянием на международные усилия по контролю над вооружениями", - отмечается в тексте заявления.

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1 марта в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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