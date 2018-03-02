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В университете Мичигана произошла стрельба: есть погибшие

02.03.2018 18:10
В полиции заявляют, что связь между нападающим и жертвами не установлена
В университете Мичигана произошла стрельба: есть погибшие
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На территории Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба, погибли два человека. Об этом сообщают в NBC News.

Подозреваемый еще на свободе, он может быть вооружен, сообщают в . Его личность установлена - это 19-летний Джеймс Эрика Дэвис.

Среди погибших студентов нет. В полиции заявляют, что связь между нападающим и жертвами не установлена. Причины стрельбы уставливают.

2 февраля 2018 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, задержали 12-летнюю школьницу по подозрению в стрельбе в местном учебном заведении. В результате стрельбы ранены четверо человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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