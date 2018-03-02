Путин назвал причины для применения Россией ядерного оружия

В ответ на развитие США системы противоракетной обороны РФ примет на вооружение новые ядерные ракеты, заявил ранее российский лидер

Президент государства-агрессора России Владимир Путин назвал две причины, по которым РФ может применить свое ядерное вооружение против другой страны. Об этом хозяин Кремля рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Журналист Мегин Келли попросила Путина уточнить, в случае какой атаки - только ядерной или любой другой - против России или ее союзников Москва готова использовать ядерный арсенал.

"Есть две причины, которые заставили бы нас ответить с помощью ядерного оружия, - это ядерная атака против нас или нападение на РФ с использованием обычных вооружений. Но это в том случае, если будет угроза самому существованию российского государства", - ответил президент РФ.

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1 марта 2018 года Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что в ответ на развитие США системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп уже выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера о разработке новых видов ядерного вооружения.

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