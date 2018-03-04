В Porsche заявили о намерении выпустить летающее такси

Компания Porsche изучит перспективы рынка летающих такси, готовясь к конкуренции на рынке пассажирских перевозок

Немецкий производитель спорткаров Porsche заявил о намерениях выйти на рынок воздушных пассажирских перевозок.Об этом сообщает Reuters.

Компания Porsche изучит перспективы рынка летающих такси, готовясь к конкуренции на рынке пассажирских перевозок.

"В том числе воздушных и ride-sharing", - сказал директор по продажам Porsche Детлев фон Платен.

По его словам, в этом действительно есть смысл. "Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche, - ред.) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", - сказал фон Платен.

Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. В компании считают, что этого можно достичь, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.

Первый электрокар Porsche, построенный на базе концепта Mission E, поступит в продажу в 2019 году. По данным издания Car Magazine, автомобиль будет стоить примерно как базовая Panamera, то есть на уровне 90 тыс. евро.

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