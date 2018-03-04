Трамп угрожает ввести пошлину на автомобили из ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей, если ЕС повысит пошлины для американских товаров. Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут бизнес, то мы просто введем пошлины на их автомобили, которые свободно продаются в США", - подчеркнул Трамп.
По его словам, европейцы мешают США продавать свои автомобили в ЕС, назвав это "большим торговым дисбалансом".
Министерство торговли США 9 января 2018 года приняло решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин на импорт углеродистой и легированной катанки из Украины и ЮАР.
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