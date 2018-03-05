Ким Чен Ын впервые принял официальную делегацию из Южной Кореи

Одной из тем переговоров в Пхеньяне должна стать организация диалога о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщают южнокорейские СМИ

Сегодня, 5 марта, в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын принял делегацию специальных посланников президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Это первая встреча действующего руководителя Северной Кореи с официальными представителями Сеула, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Как сообщили в Синем доме, официальной резиденции президента Южной Кореи, Ким Чен Ын организовал для спецпосланников обед по случаю встречи.

ЦТАК - государственное информагентство Северной Кореи - в коротком сообщении подтвердило прибытие в Пхеньян южнокорейской делегации, в которую вошли пять спецпосланников и пять помощников.

Встреча спецпосланников Южной Кореи (справа) с чиновниками КНДР в отеле в Пхеньяне (фото - yonhapnews.co.kr)

Как отмечает Yonhap, одной из тем переговоров должна стать организация диалога о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Я планирую провести всестороннее обсуждение различных путей продолжения переговоров не только между двумя Кореями, но и между КНДР, США и международным сообществом", - заявил глава делегации Сеула Чун Юй Юн накануне отъезда в КНДР.

Южнокорейские СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына с представителями Мун Чжэ Ина отражает "готовность лидера КНДР улучшить отношения с Югом".

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В феврале 2018 года Мун Чжэ Ин принял официальную делегацию из Пхеньяна, в которую вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Это был первый в истории случай, когда члены семьи руководителя Северной Кореи посетили Юг.

Позднее представители Пхеньяна заявили о "достаточной готовности" к переговорам с США о ситуации вокруг Корейского полуострова. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон готов к переговорам с режимом Ким Чен Ына, но только при соблюдении определенных условий.

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