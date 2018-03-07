Полиция: Экс-шпион из РФ отравлен нервно-паралитическим веществом

Полицейский, который первым прибыл на место происшествия, также находится в тяжелом состоянии в больнице

Британские полицейские заявили, что бывший российский военный разведчик Серегй Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Об этом сообщает ВВС.

Замглавы полиции Лондона Марк Роули сказал, что полицейский, который первым прибыл на место происшествия, также находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство, путем введения вещества нервно-паралитического действия", - сказал он.

"Установлено, что это вещество является причиной симптомов... Я также могу подтвердить, что мы считаем, что два человека, которым стали плохо, были специально отравлены", - добавил Роули.

Согласно сообщению ВВС-Украина, Роули также заявил, что власти знают, какое именно это вещество, но не называют его в интересах следствия.

Как сообщают источники СМИ в Великобритании, Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят только несколько лабораторий в мире", говорится в публикации украинской службы агентства.

Представитель полиции также сказал, что никакого риска для общественности в связи с инцидентом нет.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия.

Полковник ГРУ РФ Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

СМИ предполагали, что в попытке убийства был задействован опиоидный анальгетик фентанил.

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