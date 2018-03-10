В Китае начали разрабатывать стандарт связи 6G

Ученые планируют поручить машине выполнение большинства повседневных задач, полностью или частично исключив участие человека

В Китае ученые начали разрабатывать новый стандарт мобильной связи шестого поколения (6-Generation). Об этом заявил китайский министр промышленности и информатизации Мяо Вэй, передает China Daily.

Согласно сообщению, одной из основных задач разработчиков является "общая машинизация", чтобы делегировать машине большинство рабочих задач, которые обычно выполняет человек.

Министр отметил, что в Китае набирает популярность так называемая концепция "Интернета вещей" (Internet of Things), что предполагает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками. Китайские ученые считают, что это должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека.

Также сказано, что в данный момент Китай активно работает и над технологией стандарта связи 5G. Местные операторы со своими партнерами уже разрабатывают и испытывают станции и устройств под этот стандарт связи.

Согласно прогнозам, 5G повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, то есть в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

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