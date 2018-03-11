Отравление экс-шпиона из РФ: британцам сказали почистить все вещи
Всех посетителей паба и ресторана в Солсбери (Великобритания), где предположительно были отравлены экс-шпион из РФ Сергей Скрипаль и его дочь, призвали немедленно вычистить одежду и другие вещи из-а незначительного риска для здоровья. Об этом сообщила замдиректора Государственного агентства общественного здоровья Англии.
Согласно сообщению, "непосредственный риск для широкой общественности остается низким", однако сотни людей побывали в ресторане The Mill Pub и ресторане Zizzi в в период с утра воскресенья до вечера понедельника, до того, как они были закрыты чиновниками.
Доктора посоветовали в качестве меры предосторожности каждому протереть такие предметы, как мобильные телефоны, ювелирные изделия и даже очки, которые могли контактировать с токсичным веществом.
"Хотя не существует непосредственного риска для здоровья людей, которые могли находиться в любом из этих мест, возможно, но маловероятно, что какое-то вещество, которое находилось в контакте с одеждой или другими вещами, все еще может присутствовать в небольших количествах, и поэтому загрязняет кожу. Со временем повторный контакт кожи с загрязненными предметами может составлять небольшой риск для здоровья", - отметили в агентстве.
Следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший российский офицер ГРУ, обнаружили в пиццерии, где он и его дочь обедали.
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9 марта сообщалось, что в инциденте с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ РФ Серея Скрипаля пострадал 21 человек. Все они получили необходимую медицинскую помощь. 9 марта сотрудник полиции, которого госпитализировали вместе со Скрипалем и его дочерью, вышел из комы и начал говорить.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия.
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