Отравление экс-шпиона из РФ: британцам сказали почистить все вещи

Чиновники рекомендовали каждому посетителю паба и ресторана в Солсбери обезопасить себя от повторного попадания токсичного вещества на кожу

Всех посетителей паба и ресторана в Солсбери (Великобритания), где предположительно были отравлены экс-шпион из РФ Сергей Скрипаль и его дочь, призвали немедленно вычистить одежду и другие вещи из-а незначительного риска для здоровья. Об этом сообщила замдиректора Государственного агентства общественного здоровья Англии.



Согласно сообщению, "непосредственный риск для широкой общественности остается низким", однако сотни людей побывали в ресторане The Mill Pub и ресторане Zizzi в в период с утра воскресенья до вечера понедельника, до того, как они были закрыты чиновниками.



Доктора посоветовали в качестве меры предосторожности каждому протереть такие предметы, как мобильные телефоны, ювелирные изделия и даже очки, которые могли контактировать с токсичным веществом.



"Хотя не существует непосредственного риска для здоровья людей, которые могли находиться в любом из этих мест, возможно, но маловероятно, что какое-то вещество, которое находилось в контакте с одеждой или другими вещами, все еще может присутствовать в небольших количествах, и поэтому загрязняет кожу. Со временем повторный контакт кожи с загрязненными предметами может составлять небольшой риск для здоровья", - отметили в агентстве.



Следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший российский офицер ГРУ, обнаружили в пиццерии, где он и его дочь обедали.

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9 марта сообщалось, что в инциденте с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ РФ Серея Скрипаля пострадал 21 человек. Все они получили необходимую медицинскую помощь. 9 марта сотрудник полиции, которого госпитализировали вместе со Скрипалем и его дочерью, вышел из комы и начал говорить.