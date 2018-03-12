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В Непале разбился самолет: есть пострадавшие

12.03.2018 11:59
На борту могли находиться 78 пассажиров, 17 из них удалось спасти
В Непале разбился самолет: есть пострадавшие
Фото: twitter.com/Bishnusapkota

В Непале при посадке разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, травмы получили 17 человек, их госпитализировали в больницы. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Авария произошла в международном аэропорту Tribhuvan International Airport.

На борту могли находиться 78 пассажиров.

По предварительной информации, самолет съехал с взлетно-посадочной полосы, после чего попал на расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелся.

В настоящее время проходит спасательная операция. 

12 марта 2018 года сообщалось, что в Иране разбился частный турецкий самолет, который летел из Дубаи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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