В Непале разбился самолет: есть пострадавшие
12.03.2018 11:59
На борту могли находиться 78 пассажиров, 17 из них удалось спасти
Фото: twitter.com/Bishnusapkota
В Непале при посадке разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, травмы получили 17 человек, их госпитализировали в больницы. Об этом сообщает The Kathmandu Post.
Авария произошла в международном аэропорту Tribhuvan International Airport.
На борту могли находиться 78 пассажиров.
По предварительной информации, самолет съехал с взлетно-посадочной полосы, после чего попал на расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелся.
В настоящее время проходит спасательная операция.
12 марта 2018 года сообщалось, что в Иране разбился частный турецкий самолет, который летел из Дубаи.
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