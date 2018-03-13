Отравление Скрипаля: Мэй и Макрон решили подготовить ответ Путину

Политики договорились координировать действия в рамках расследования

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и договорились координировать свои действия в связи с расследованием отравления экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

Согласно сообщению, Мэй поинформировала Макрона о последних сведениях вокруг инцидента в Солсбери, который произошел 4 марта.

Она подчеркнула, что, согласно выводу правительства в Лондоне, "весьма вероятно, что Россия несет ответственность за преступления против Сергея и Юлии Скрипаль.

"Они обсудили широкий спектр агрессивного поведения России и согласились с тем, что необходимо продолжать действовать совместно с союзниками для решения этого", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сказано, что президент Макрон осудил нападение и выразил свою солидарность с Великобританией.

Политики сошлись в том, правительства Франции и Великобритании должны тесно сотрудничать в рамках расследования, чтобы подготовить последующий ответ России.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

В посольстве РФ в Великобритании сегодня заявили, что британское правительство задает "вредный политический вектор" расследованию отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, что, по мнению российских дипломатов, чревато "более серьезными долгосрочными последствиями" для отношений РФ и Великобритании.

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