Возмутительно: США впервые прокомментировали отравление Скрипаля

Пресс-секретарь в ходе брифинга ни разу не вспомнила о возможной причастности России к атаке

В Белом доме впервые прокомментировали отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, отметив, что пристально следят за расследованием и относятся к этому очень серьезно. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



"Использование чрезвычайно смертоносного нервного средства против граждан Великобритании на территории Великобритании - это возмутительно, атака была безрассудной, дискриминационной и безответственной", - заявила она.



Сандерс указала, что США осуждают отравление бывшего шпиона и выражают соболезнования пострадавшим, а также их семьям.



Вашингтон назвал Великобританию "ближайшим союзником" и выразил поддержку правительству.



Однако Сандерс ни разу не вспомнила о возможной причастности к атаке России.



"Сейчас мы стоим рядом с нашим британским союзником. Я думаю, что они все еще работают над некоторыми подробностями относительно этого, и мы будем продолжать работать с Великобританией, и безусловно, будем поддерживать их в течение всего процесса. Мы готовы им помочь", - ответила она на вопрос журналиста о причастности Кремля к отравлению Скрипаля.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и договорились координировать свои действия в связи с расследованием отравления экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля, а также для того, чтобы подготовить последующий ответ Владимиру Путину.



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