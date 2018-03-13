В Британии хотят отозвать лицензию у RussiaToday

Лишить лицензии пропагандистский канал могут в связи с расследованием отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании

Вчера вечером подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today (RT) предупредили о том, что у него могут отозвать лицензию в Великобритании. Об этом сообщает британское издание The Times.

Британский медиарегулятор Ofcom сообщил, что готов к таким действиям против российского телеканала RT, но пока ждет заявления премьер-министра Терезы Мэй по этому поводу.

Лишить лицензии канал могут из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Скрипаль был отравлен 5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери. Ранее он был осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

12 марта Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились координировать свои действия в связи с расследованием отравления, а также для того, чтобы подготовить последующий ответ Владимиру Путину.

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что британское правительство задает "вредный политический вектор" расследованию отравления Скрипаля и его дочери, что, по мнению российских дипломатов, чревато "более серьезными долгосрочными последствиями" для отношений РФ и Великобритании.

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