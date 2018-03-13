Разработчик "Новичка": Скрипаля и его дочь уже не вылечить
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества, передает российский Интерфакс.
"Он минимум в десять раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им, - ред.) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил Мирзаянов, который проживает в штате Нью-Джерси.
Он предположил, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества, - ред.) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.
Читайте также: СМИ об отравлении Скрипаля: Мэй может обвинить лично Путина
Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.
Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.
"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
Читайте также: Великобритания дала Путину сутки на объяснения по Скрипалю
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:37
-
15:08
-
13:35
-
14:56
-
14:56
Новости партнеров
- 60927
- 44792
- 32199
- 30816
- 30316