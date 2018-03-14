Меркель об отравлении Скрипаля: Россия должна ответить Британии
Россия должна немедленно ответить на обоснованные вопросы Британии об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт в Twitter.
"Канцлер Меркель позвонила премьер-министру Терезе Мэй. Она решительно осуждает нападение. Теперь Россия должна ответить на законные вопросы британского правительства", - подчеркнул Зайберт.
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Отмечается, что Меркель в телефонном разговоре с премьером Великобритании Терезой Мэй 13 марта резко осудила отравление Скрипаля и его дочери.
По информации пресс-службы, Меркель "очень серьезно относится к мнению правительства Британии об ответственности РФ за нападение и ожидает, что она быстро ответит на обоснованные вопросы британского правительства и немедленного раскроет информацию о программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия".
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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.
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