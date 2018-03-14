В США ученики вышли на акции протеста против насилия в школах

Дети говорят, что они больше не чувствуют себя в безопасности в школах

Ученики американских школ вышли на акцию протеста против свободного владения оружием в США и насилия в школах. Об этом сообщает Reuters.

Участники акции почтили 17-минутным молчанием память 17 жертв недавней стрельбы в средней школе во Флориде. Это был один из самых трагических случаев насилия с применением оружия в американских школах.

В то время как многие школьные округа дали свое согласие на протесты, другие предупредили учеников о необходимости придерживаться дисциплины, хотя, несмотря на это, многие дети проигнорировали предупреждение и оставили школу.

"Мы больше не чувствуем себя в безопасности в школах", - сказала Сара Чатфилд, ученица средней школы из штата Мэриленд, стоящая в толпе сотен протестующих возле Белого дома в Вашингтоне.

Отмечается, что многие лозунги участников акции были направлены против NRA (Национальной стрелковой ассоциации), лоббирующей либерализацию в области владения оружием.

14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.

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