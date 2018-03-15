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США поддержали Британию в решении выслать российских дипломатов

15.03.2018 04:01
Белый дом сказал, что Великобритания прибегла к справедливому ответу на атаку России на Сергея Скрипаля и его дочь
США поддержали Британию в решении выслать российских дипломатов
Фото: iStock

США поддержали решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Соединенные Штаты разделяют ту точку зрения, которая есть у Британии - что Россия несет ответственность за атаку с применением нерво-паралитического вещества на британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочь.

В заявление отмечается, что решение выслать российских дипломатов - справедливый ответ. 

14 марта Британия приняла решение выслать 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Им дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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