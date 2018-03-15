Манафорту грозит больше 300 лет лишения свободы

Согласно всем обвинениям, Манафорт остаток жизни может провести в тюрьме

Экс-помощнику президента США Трампа Полу Манафорту грозит больше 300 лет тюрьмы. Об этом сообщает CNN.



По словам судьи окружного суда Вирджинии, учитывая все обвинения против Манафорта и их характер, остаток жизни политик может провести в тюрьме. При этом судья обеспокоен, не попытается ли Манафорт избежать суда, использовав свои связи.



В сумме по всем обвинениям Манафорту грозит 305 лет лишения свободы. Суд будет в Вашингтоне 17 сентября 2018 года.

9 марта Манафорт не признал себя виновным во время заседания суда по уголовным обвинениям в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.