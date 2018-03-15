Рианна призвала удалить Snapchat после скандальной рекламы

Акции Snap Inc, компании, которая владеет приложением, снизились на 4,7% после заявления певицы

Американская поп-певица Рианна призвала своих фанатов удалить приложение Snapchat после того, как там появилась реклама, высмеивающая нападение на нее в 2009 году тогдашнего бойфренда Рианны Криса Брауна. Об этом сообщает Reuters.

В размещенной на Snapchat рекламе пользователям задают вопрос: "Что бы вы предпочли - шлепнуть Рианну или ударить Криса Брауна?".

Речь идет о скандальной истории, случившейся почти 10 лет назад, когда Крис Браун поднял руку на Рианну. Его тогда арестовали по обвинению в домашнем насилии.

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"Snapchat. Я знаю, что ты знаешь, что ты не мое любимое приложение! Но я просто пытаюсь понять, в чем дело с этим беспорядком!", - написала певица в Instagram.

В Snapchat заявили, что реклама была "отвратительной". Там уверяют, что ролик не должен был появиться на сайте.

"Нам очень жаль, мы совершили ужасную ошибку… Мы расследуем, как это произошло, чтобы убедиться, что это никогда не повторится", - говорится в заявлении компании.

Тем не менее акции Snap Inc, компании, которая владеет приложением, снизились на 4,7% после заявления Рианны.

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