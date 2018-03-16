Разработчик "Новичка" назвал версии, где Скрипаль мог получить яд

Разработчик "Новичка" отметил, что есть версия, будто бы вещество "Новичок" могло быть на руле авто экс-сотрудника ГРУ РФ или дверной ручке

Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов назвал версии, как ФСБ могла отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии. Об этом он рассказал в интервью российской Новой газете.

"Есть версия, будто бы в автомобиле, и будто бы вещество могло быть на руле или дверной ручке. Затем на этой машине Скрипаль поехал в бар. Проблема этой версии в том, что если он коснулся продукта, у него сразу должен был начаться миоз, и он бы не мог вести машину. Более вероятно, что заражение он получил в баре", - сказал Мирзаянов.

Он предположил, что, возможно, в баре был распылен спрей. "С "Новичком" не обязательно направлять газ в лицо, хотя такой способ гарантированно приведет к смерти. Достаточно незаметно распылить на открытый участок", - уточнил Мирзаянов.

По его словам, доза была не очень высокой. "Еще зависит от того, куда вам попало вещество - на открытый ли участок, или в дыхательную систему, или прямо в рот. Если доза меньше 0,01 мг на килограмм вашего веса, то вы будете мучиться, не сразу умрете", - объяснил он.

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Мирзаянов добавил, что "Новичок" поражает нервную систему. "Необратимо нарушается функция энзимов, белковых групп, которые передают нервные сигналы. Если сразу же не ввести антидот, например тот же атропин, то человек может умереть очень быстро. Но даже своевременный антидот не дает полного восстановления функций. Если еще меньше, то можете даже прожить несколько лет, но необратимые изменения и осложнения все равно приведут к смерти", - считает специалист.

Он подчеркнул, что выдал в 2008 году лишь формулу "Новичка" для того, чтобы "его наконец запретили, чтобы всколыхнуть ребят в Гааге".

После этого Мирзаянов считал, что ФСБ не будет его использовать.

"Я полагал, что товарищи из России не осмелятся использовать яд, который более не является секретом", - отметил Мирзаянов.

Мирзаянов ранее рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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