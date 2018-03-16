Новый глава МВД Германии против бойкота ЧМ-2018 в России

Министр внутренних дел Германии заявил, что политические проблемы должна решать политика, а не спорт

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказался против бойкота мирового первенства по футболу, которое пройдет летом в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Политические проблемы должна решать политика, а не спорт", - сказал он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 16 марта.

Зеехофер, ранее бывший премьер-министром Баварии, возглавил министерство только 14 марта, сменив на этом посту Томаса де Мезьера.

Традиционно в Германии спорт находится в ведении главы МВД. Против бойкота чемпионата 2018 года в России выступает и тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв.

"Участие в чемпионате мира не означает, что мы будем заодно с системой, режимом или властью (страны-хозяйки ЧМ, - ред.)", - заявил он.

Спецслужбы ФРГ предостерегают об угрозе терактов на ЧМ-2018 в РФ.

Читайте также: Британия может отказаться от участия в ЧМ-2018 в России - Джонсон

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.