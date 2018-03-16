Дело Скрипаля: в Германии восстановили службу контрразведки
В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) создан отдел для слежки за иностранными спецслужбами. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В новом подразделении пока будет работать небольшое число сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.
Одной из основных причин создания нового отдела стала усиливающаяся активность российских спецслужб. В частности, Берлин намерен возобновить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания холодной войны, из-за случая с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.
Помимо России и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела BND относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.
По информации издания, контрразведку возглавила сотрудница BND, пользующаяся безупречной репутацией.
Читайте также: Соратник Березовского в Лондоне был задушен - полиция
Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии. Дело в том, что контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции (BfV), так и Службы военной разведки (MAD), но новое отделение BND тесно связано только с BfV.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:02
-
18:23
-
18:01
-
17:45
-
17:16
Новости партнеров
- 88064
- 52407
- 48352
- 44499
- 36783