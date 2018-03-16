Дело Скрипаля: в Германии восстановили службу контрразведки

Одной из основных причин создания отдела стала усиливающаяся активность российских спецслужб

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) создан отдел для слежки за иностранными спецслужбами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В новом подразделении пока будет работать небольшое число сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.

Одной из основных причин создания нового отдела стала усиливающаяся активность российских спецслужб. В частности, Берлин намерен возобновить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания холодной войны, из-за случая с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

Помимо России и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела BND относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.

По информации издания, контрразведку возглавила сотрудница BND, пользующаяся безупречной репутацией.

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Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии. Дело в том, что контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции (BfV), так и Службы военной разведки (MAD), но новое отделение BND тесно связано только с BfV.

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