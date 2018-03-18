Норвегия не признает результаты выборов президента России в Крыму
18.03.2018 14:30
Норвегия не признает российских президентских выборов в аннексированном Крыму, сообщил МИД страны
Pixabay
Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму. Об этом норвежский МИД сообщил в Twitter.
"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия и дальше придерживаться политики ЕС по непризнанию (аннексии Крыма - ред.)", - подчеркивает МИД.
Явка на 12:00 мск по России составила 34,72%, сообщает Центризбирком страны-агрессора.
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