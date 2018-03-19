Путин победил на выборах в России - подсчитаны 99% голосов

Путин побил рекорд поддержки за все время своего участия в президентских выборах - у него больше 76% голосов избирателей

В первом туре президентских выборов в России нынешний президент Владимир Путин набрирает больше 76,67 % голосов. Такие результаты подсчета 99,75% бюллетеней.



По информации ЦИК, на втором месте по количеству набранных голосов Павел Грудинин, у которого 11,79%



У Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%, у сооснователя партии Яблоко Григория Явлинского - 1,04%.

Явка после обработки 91,5% протоколов составляет 67%.​

Незаконные выборы 18 марта прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

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