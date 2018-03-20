Аресты и пытки: ООН обвиняет Турцию в нарушении прав человека

Правительство в Анкаре отвергло обвинения ООН. Турецкий МИД заявил, что доклад ООН содержит "искаженную, тенденциозную и неверную" информацию

В Турции от нарушений прав человека пострадали сотни тысяч граждан. ООН опубликовала соответствующий доклад, в котором среди нарушений перечисляются не только ограничение свободы собраний и выражения мнения, но и произвольные аресты и пытки, передает Deutsche Welle.

В докладе отмечается, что к нарушению прав сотен тысяч людей привело постоянное продление чрезвычайного положения в Турции. Особые полномочия, которыми наделило себя турецкое правительство в рамках этого положения, используются для того, чтобы подавить любую критику властей.

В докладе идет речь о жестоких пытках, которым подвергались задержанные. Сообщается, что арестованных пытали током, топили и подвергали сексуальному насилию. По данным ООН, около сотни беременных или только что родивших женщин были арестованы только потому, что их мужья подозревались в терроризме.

Правительство в Анкаре отвергло обвинения ООН. Турецкий МИД заявил, что доклад "неприемлем", поскольку содержит "искаженную, тенденциозную и неверную" информацию.

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После неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года в стране ввели чрезвычайное положение, которое с тех пор многократно продлевалось. За этот период были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч государственных служащих.

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